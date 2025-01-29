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Göztepe, Corendon Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Göztepe, Corendon Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Göztepe, antrenmanlarına hız kesmeden devam etti. Takım, Adnan Süvari Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınma ve pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise dar alanda oyun oynadı.

Göztepe, 2 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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