Göztepe, Corendon Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşmak için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan antrenmanlarda kuvvet çalışmaları ve çeşitli oyunsal formasyonlar üzerinde duruluyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde kuvvet ve core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada düz koşu, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları ile orta-şut antrenmanı gerçekleştirildi.

Akşam antrenmanında ise pas çalışması yapan takım, günü dar alanda oyunla tamamladı.

Sarı kırmızılar, 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Spor
