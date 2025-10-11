Göztepe, Corendon Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde kuvvet ve core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada düz koşu, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları ile orta-şut antrenmanı gerçekleştirildi.

Akşam antrenmanında ise pas çalışması yapan takım, günü dar alanda oyunla tamamladı.

Sarı kırmızılar, 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.