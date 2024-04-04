Üye Girişi
Haberler

Göztepe CEO'su Kerem Ertan: Göztepe'miz 100. yaşını Süper Lig'de kutlayacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de 2-0 öne geçtiği maçta Kocaelispor'a 3-2 yenilen Göztepe'nin kulüp üst yöneticisi (CEO) Kerem Ertan, "Göztepe'miz 100. yaşını önümüzdeki sezon Süper Lig'de kutlayacak." dedi.

Ertan, yaptığı açıklamada, Kocaelispor karşısında futbol sahalarında ender görülecek olaylardan birini yaşadıklarını ve müsabakanın son bölümünde aleyhlerine verilen 3 penaltıyla sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Hak ettikleri 3 puanı alamadıklarını savunan Ertan, şöyle konuştu:

"Göztepe Spor Kulübü olarak bize yakışan şekilde her platformda Göztepe'mizin haklarını savunmak ve korumak için tüm gayretimiz ile çalıştığımızın bilinmesini önemle belirtmek isterim. Başımızı öne eğmeyeceğiz, bu maçı ardımızda bırakıp moralli bir şekilde Erzurum maçı ile birlikte taraftarımız ve camiamızın desteği ile Süper Lig yürüyüşümüze güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Göztepe'miz 100. yaşını önümüzdeki sezon Süper Lig'de kutlayacak. Buna inanın. Çok değerli futbol takımımız, teknik ve idari kadromuz, yönetimimiz ve muhteşem taraftarımızla kol kola, omuz omuza bu hedefe ulaşacağız."

Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Göztepe, haftayı 56 puanla takipçileri Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor'un sekizer puan önünde 2. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, 8 Nisan Pazartesi günü Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

Kaynak: AA / Spor

Spor CEO Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 4 Nisan canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! Yağmur Sarnıç'tan Survivor Yunus Emre'nin eşine olay suçlamalar! Yağmur Sarnıç hangi iddialarda bulundu? Beria Özden iddialara cevap verecek mi? Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi yıl yapılacak? Kadir Gecesi'nde ne oldu, önemi nedir? Kadir Gecesi'nin fazileti hakkında hadisler! CUMA VE KADİR GECESİ MESAJLARI 2024! Dualı, Anlamlı, Ayetli Cuma mesajları neler? Adet olan kadın kadir gecesinde ne yapmalı? Adetliyken Kadir Gecesinde hangi dualar okunur? Kadir gecesinde hangi dua okunur? Kadir gecesi mesajları 2024! Kadir gecesinde nasıl mesaj atılır? Kadir gecesi ne zaman? YARIN KADiR GECESİ Mİ? Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Tekirdağ bayram namazı saat kaçta 2024? Tekirdağ bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sivas Bayram namazı saat kaçta 2024? Sivas bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sakarya bayram namazı saat kaçta 2024? Sakarya bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılmalı? Kadir Gecesinde ne namazları kılınır? Bayram namazı saat kaçta 2024? Sinop bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Ordu bayram namazı saat kaçta 2024? Ordu bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title