Göztepe CEO'su Ivan Mance: Hedefimiz Süper Lig

Göztepe CEO'su Ivan Mance, hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyleyerek, bunun için de sahada her şeylerini vereceklerini ifade etti. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Göztepe, ilk 4 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratsa da, geçtiğimiz hafta Altay'la oynanan İzmir derbisinde alınan 3 puan camiayı mutlu etti.

Göztepe CEO'su Ivan Mance, hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyleyerek, bunun için de sahada her şeylerini vereceklerini ifade etti.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Göztepe, ilk 4 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratsa da, geçtiğimiz hafta Altay'la oynanan İzmir derbisinde alınan 3 puan camiayı mutlu etti. Göztepe CEO'su Ivan Mance ve futbolculardan İsmail Köybaşı ile Mame Diouf, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Göztepe CEO'su Ivan Mance, hedeflerinin Süper Lig olduğunu ifade ederek, "Kulüp olarak bizim ana hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bunun için sahada her şeyimizi vereceğiz. Çünkü bizim 100. yıl için böyle bir hedefimiz ve hayalimiz var, umarım bu hayali de gerçekleştireceğiz" dedi.

Mance: "İyi transferler yaptık"

Sahada Göztepe'nin armasını ve ruhunu yansıtan bir takım oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Mance, "Bu sene çok fazla transfer gerçekleştirdik. Geçen seneden daha kuvvetli bir takım kurmaya çalıştık ve iyi transferler de yaptık. Takıma aldığınız oyuncular her zaman alınan sonuçlarla yargılanır. Göztepe armasını ruhunu gerçekten yansıtan bir takım kurmak için çalıştık. Bizim taraftarlarımız gerçekten savaşçı ve biz de sahada savaşacak bir takım kurmak için elimizden gelen her şeyi yaptık" şeklinde konuştu.

"Hayalimiz var"

Göztepe'nin 100. yıl hedeflerine de değinen Ivan Mance, "Kulüp olarak bizim ana hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bunun için sahada her şeyimizi vereceğiz. Çünkü bizim 100. yıl için böyle bir hedefimiz ve hayalimiz var, umarım bu hayali de gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Taraftarımız çok etkileyici"

Göztepe taraftarının inanılmaz bir destek verdiğini söyleyen Mance, "Bize inanılmaz bir şekilde destek verdiklerini ve tutkuyla takıma bağlı olduklarını görüyorum bu gerçekten etkileyici, umarım bu hiçbir zaman değişmez ve takımı sonuna kadar desteklerler. Çünkü şu anda sahada her şeyi yapmak isteyen bir takım var. İşler iyi gitmediğinde bile takımımız bu durumu tersine çevirmek için her şeyi deniyor. Altay maçında da bunu yaşadık, bu enerjiyi sahada gördük. Son dakika da gölü bulduktan sonra müthiş bir enerji ve sevinç vardı bu da Göztepe'nin gerçek ruhunu yansıtıyor. Taraftarlarımızın desteğiyle sonuna kadar devam edeceğiz ve başarıya ulaşacağız" açıklamasında bulundu.

İsmail Köybaşı: "Geri dönmeme az kaldı"

Takım kaptanlarından İsmail Köybaşı ise yeni sezonda iyi bir kadro kurduklarını, uyum sürecini kısa sürede atlattıklarını söyledi. Sakatlığının geçmesine az bir süre kaldığını dile getiren Köybaşı, "Somaspor maçındaki yaşamış olduğum talihsiz bir olaydan dolayı bir sakatlık yaşadım. Futbolda çok görülen bir şey değil, ayak tabanımla alakalı bir durum. Şu anda çok daha iyiye gidiyorum ve çalışmalarımı sürdürüyorum. En kısa zamanda saha içerisinde olacağım" ifadelerini kullandı.

Mame Diouf: "Burası agresif bir lig"

Takıma bu sezon katılan golcü oyuncu Mame Diouf da sezona iyi başlayamadıklarını fakat şu anda istedikleri noktaya ulaştıklarını ifade ederek, "Benim için yeni bir sezon, yeni bir lig. Süper Lig biraz daha tecrübeye dayalı ama burası biraz daha agresif bir lig. Önemli olan sürekli öğrenmek, kendimizi geliştirmek ve yapabileceğimizin en iyisini her zaman sunabilmek. Ben de şu anda bunu yapmaya çalışıyorum" dedi. - İZMİR