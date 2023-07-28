Göztepe, Celil Yüksel'le kiralık olarak anlaştı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Samsunspor'dan orta saha oyuncusu Celil Yüksel'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Samsunspor'dan orta saha oyuncusu Celil Yüksel'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, kiralık olarak anlaşılan 25 yaşındaki oyuncunun 1. Lig'de 104 maça çıktığı belirtildi.
Futbola Galatasaray'da başlayan Celil Yüksel, daha sonra Adanaspor ve Samsunspor'da forma giydi.
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor