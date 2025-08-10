Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek sezonu galibiyetle açtı. Goller Bokele, Emersonn ve Dennis'ten geldi.
Stat : Çaykur Didi
Hakemler: Mehmet Türkmen, Anıl Usta, Abdullah Uğur Sarı
Çaykur Rizespor : Erdem Canpolat, Hojer, Samet Akaydın, Mocsi (Dk. 81 Alikulov), Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala, Laçi (Dk. 67 Varesanovic), Papanikolaou (Dk. 59 Zeqiri), Mihaila (Dk. 59 Halil İbrahim Dervişoğlu), Olawoyin, Sowe
Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan, Bokele, Heliton, Taha Altıkardeş (Dk. 46 Santos), Cherni, Rhaldney, Miroshi (Dk. 46 Dennis), Olaitan (Dk. 82 Furkan Bayır), Juan (Dk. 81 Sabra), Janderson (Dk. 73 Emersonn)
Goller: Dk. 52 Bokele Dk. 90+3 Emersonn, 90+6 Dennis (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 23 Bokele (Göztepe), Dk. 45+2 Papanikolaou 90+5 Alikulov (Çaykur Rizespor )
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.
52. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Janderson'un ceza sahası içerisinde ortasında Bokele'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
54. dakikada ev sahibi takımın atağında Olawoyin'in ceza sahasındaki şutunu kaleci Lis kurtardı.
66. dakikada Göztepe'nin geliştirdiği atakta Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahası içinde yerden pasında Cherni'nin şutu auta çıktı.
90+3. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Rhaldney'in ceza sahası içerisinde yerden pasında topla buluşan Emersonn, düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
90+6 dakikada konuk ekip farkı 3'e yükseltti. Emersonn'un pasında kale sahası önünde topla buluşan Dennis topu ağlara gönderdi: 0-3.
Karşılaşma, Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.