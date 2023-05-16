Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor'la 3-3 berabere kalan Göztepe'nin teknik sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, "Hayırlısıyla bu takımı Süper Lig'e taşıyacağız." dedi.

Özkayımoğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, futbolda kupaların, puanların ve galibiyetlerin gelip geçici olduğunu kaydetti.

Takımda çok karakterli bir futbolcu grubunun bulunduğunu bildiren Özkayımoğlu, şöyle konuştu:

"Biz Göztepe olarak bugün sahanın içinde gereken mücadeleyi fazlasıyla verdik. Biz hep sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz. Sahanın içinde mücadele etmeye çalışacağız ve bize Gürsel Aksel'in öğrettiği namusumuzla hayırlısıyla bu takımı Süper Lig'e taşıyacağız arkadaşlar. Hepsine çok inanıyorum. Biz birbirimize çok kenetlendik. Biz taraftarla birlikte şahane bir aile olduk. Onlar vazgeçmiyor, bizim futbolcularımız sahada vazgeçmiyor."

Özkayımoğlu, play-off'u garantilediklerini, son hafta saha avantajını da elde etmek istediklerini belirterek, Bodrumspor'u yenip bunu gerçekleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Çaykur Rizespor cephesi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kazanmak için geldikleri müsabakadan beraberlikle ayrılmalarının da önemli olduğunu söyledi.

Hafta başından beri çalıştıkları pozisyonlardan kalelerinde goller gördüklerini belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Bu beni daha da üzüyor ama geri dönüş iyi oldu. Özellikle sonradan gelen oyuncuların katkısı çok iyi oldu. Kaybetmedik ve son haftaya kaldı artık her şey. İnşallah son hafta Süper Lig'e çıkan takım biz oluruz. Göztepe'yi kutluyorum, tebrik ediyorum. Özellikle sezonun ikinci yarısından itibaren baskıyla beraber savunma yapmayı çok iyi beceriyorlar. Duran toptan da hemen hemen tahmin ediyorum 7-8 maçta gol bulup maç kazandılar."