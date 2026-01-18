Haberler

Göztepe, Çaykur Rizespor maçına hazır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Takım, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde antrenmanlarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde şut çalıştı.

Göztepe, ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.00'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Spor
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz

Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum! Mesaj net
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Arda Güler İspanya'yı salladı

Arda Güler tüm ülkeyi salladı
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi
Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki

HÜDA PAR'dan Esra Erol'a sert tepki: Ne zaman kovulacak?
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönebilir

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönüş yolunda
AVM yangınında can pazarı: Metrelerce yüksekten yere çakıldılar

AVM yangınında can pazarı! Metrelerce yüksekten yere çakıldılar