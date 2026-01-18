Göztepe, Çaykur Rizespor maçına hazır
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Takım, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde antrenmanlarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde şut çalıştı.
Göztepe, ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.00'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Spor