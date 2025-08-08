Göztepe, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 10 Ağustos'ta Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma ile başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise savunma-hücum varyasyonları gerçekleştirdi.