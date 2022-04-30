Göztepe, Çaykur Rizespor maçına hazır
AA - Ali Korkmaz - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra orta ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Göztepe-Çaykur Rizespor karşılaşmasında hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.
AA / Ali Korkmaz - Spor