Göztepe, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Göztepe, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenman yapıyor. İdman ısınma hareketleriyle başladı ve savunma ile hücum varyasyonlarıyla devam etti.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda oyunla devam eden idman, savunma ve hücum varyasyonlarıyla tamamlandı.

Sarı kırmızılı ekip, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Rizespor'un konuğu olacak.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
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