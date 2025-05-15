Göztepe, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenman yapıyor. İdman ısınma hareketleriyle başladı ve savunma ile hücum varyasyonlarıyla devam etti.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Dar alanda oyunla devam eden idman, savunma ve hücum varyasyonlarıyla tamamlandı.
Sarı kırmızılı ekip, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Rizespor'un konuğu olacak.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor