Göztepe, Çanakkale Belediyespor'u konuk edecek

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından geçen hafta deplasmanda Vakıfbank'ı 3-0 mağlup ederek moral bulan play-off hedefindeki Göztepe yarın evinde düşme hattındaki Çanakkale Belediyespor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 19'uncu hafta karşılaşması saat 15.00'te başlayacak. Deplasmanda ilk yarıda rakibini 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, evinde de kazanarak ilk 4 yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor