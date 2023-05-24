Göztepe camiasından, Arda Özçimen'e destek

Bodrumspor karşılaşmasında hatalı gol yiyen Göztepe'nin genç file bekçisi Arda Özçimen, takım arkadaşları ve taraftarlardan destek gördü.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecisi Arda Özçimen, bu sezon ligde gösterdiği performansla dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların başarılı eldiveni, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 19 maça çıkmayı başardı. Özçimen, 11 müsabakada 16 golü ağlarında görürken, 8 mücadelede ise kalesini gole kapadı. 2002 doğumlu kaleci, ligin son haftasında oynanan kritik maçta Bodrumspor'a karşı hatalı bir gol yemişti.

Golden sonra Arda Özçimen büyük üzüntü yaşarken, takım arkadaşları da Arda'yı teselli etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da müsabakadan sonra sosyal medyadan genç file bekçisine motive edici yorumlar yapıp, destek verdi. - İZMİR