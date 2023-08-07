Göztepe, Bucaspor 1928'e mağlup oldu

Göztepe, TFF 2'nci Lig takımlarından Bucaspor 1928 ile oynadığı özel maçta 2-0 mağlup oldu. Yeni sezon öncesi umut verici bir performans sergilemeyen Göztepe, taraftarları endişelendirdi.