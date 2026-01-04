Haberler

Göztepe, Guilherme Luiz ile 4,5+1 yıl sözleşme imzaladı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 20 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile 4,5+1 yıl süren bir sözleşme imzaladı. Kulüp, futbolcuya başarılar diledi.

