Göztepe, Guilherme Luiz ile 4,5+1 yıl sözleşme imzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 20 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile 4,5+1 yıl süren bir sözleşme imzaladı. Kulüp, futbolcuya başarılar diledi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı futbolcu Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile 4,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladığını açıkladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki hücum oyuncusuyla 4,5+1 yıl süreli anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, Guilherme Luiz'e sarı-kırmızılı kulüple birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk dileğinde bulunuldu.
Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Spor