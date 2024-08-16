Göztepe, Brezilyalı forvet Juan Santos da Silva'yı transfer etti

Uzun süredir Juan'ın kulübüyle temasta olan Göztepe gibi Sport Republic'in yönettiği Southampton, oyuncunun bonservisini aldı. Juan, Southampton'a imza attıktan sonra beklenildiği gibi sezon sonuna kadar İzmir ekibine kiralandı. İzmir'e gelip Gürsel Aksel Stadı'nda sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiren genç santrfor, geçen sezon Brezilya'da 20 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda Brezilyalı futbolcu, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.