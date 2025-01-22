Göztepe, Brezilyalı Emersonn Correia da Silva'yı Transfer Etti

Göztepe, 20 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Emersonn Correia da Silva'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Göztepe, ara transfer döneminde takviyelere başladı. İzmir ekibi, ilk hamlesini hücum hattına yaparak Athletico Paranaense'den Emersonn Correia da Silva'yı kadrosuna kattığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2004 doğumlu hücum oyuncusu Emersonn Correia da Silva ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladık. Emersonn Correia da Silva'nın transferiyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Brezilya Serie A'da bu sezon 13 maça çıkan genç oyuncu, 2 kez 11'de başlarken, 388 dakika süre aldı ve gol ya da asist üretemedi. - İZMİR