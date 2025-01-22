Üye Girişi
Haberler
76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL isteyen bile var
Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi

Göztepe, Brezilyalı Emersonn Correia da Silva'yı Transfer Etti

Göztepe, Brezilyalı Emersonn Correia da Silva'yı Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, ara transfer döneminde Brezilyalı futbolcu Emersonn Correia da Silva ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu bu sezon Serie A'da 13 maçta görev aldı.

Göztepe, 20 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Emersonn Correia da Silva'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Göztepe, ara transfer döneminde takviyelere başladı. İzmir ekibi, ilk hamlesini hücum hattına yaparak Athletico Paranaense'den Emersonn Correia da Silva'yı kadrosuna kattığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2004 doğumlu hücum oyuncusu Emersonn Correia da Silva ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladık. Emersonn Correia da Silva'nın transferiyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Brezilya Serie A'da bu sezon 13 maça çıkan genç oyuncu, 2 kez 11'de başlarken, 388 dakika süre aldı ve gol ya da asist üretemedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Aşçı Esra'nın son sözleri kahretti
img

Çilek fiyatlarındaki büyük değişim şaşırttı
img

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı

Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı
Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Milan Skriniar, Fenerbahçe'de

Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Skriniar, Fenerbahçe'de
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu

Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu
Çarşafları birbirine bağlayarak 4 çocuğunu ve eşini kurtaran vatandaş konuştu

O çarşaflarla kaç canın kurtulduğunu ağlayarak anlattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.