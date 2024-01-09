Göztepe, Brezilyalı defans oyuncusu Heliton Santos'u transfer etti

1'inci Lig'de Süper Lig yarışının iddialı ekiplerinden olan İzmir temsilcisi Göztepe, Bulgaristan'ın CSKA 1948 takımından anlaşmaya vardığı Brezilyalı defans oyuncusu Heliton Santos'a resmi imzayı attırdı. 28 yaşındaki oyuncuyla 1.5 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Ülkesi Brezilya'nın Santo Andre takımında futbola başlayan Heliton, Figueirense, ABC FC takımlarında oynadıktan sonra Portekiz'e gitti. Portekiz'de Sporting Covilha'da oynayan Heliton, geçen sezon CSKA'ya imza attı. Bu sezon Bulgar ekibinde 20 resmi maça çıkan oyuncu, 1889 dakika süre alıp 2 de gol attı. Brezilyalı oyuncunun UEFA Avrupa Konferans Ligi kariyerinde ise 2 maçı bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor