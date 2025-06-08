Göztepe, Brezilya Pazarına Akın Etti

Göztepe, Brezilya Pazarına Akın Etti
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Süper Lig'e iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Göztepe, Brezilya Seri B'den üç futbolcunun transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, stoper Allan Godoi ile anlaşırken, diğer iki oyuncu için görüşmeler devam ediyor.

SÜPER Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Göztepe, Brezilya pazarına adeta akın etti. Sport Rebuplic şirketinin scout ekibi, teknik ekibe izlediği 3 oyuncunun ismini verdi. Sarı-kırmızılılar Brezilya Seri B takımlarından Operario'un 32 yaşındaki stoperi Allan Godoi, Atletico Goianiense'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Rhaldney Norberto Gomes ve Vitoria'nın 25 yaşındaki forveti Janderson Costa'yı listesine aldı.

Yönetimin stoper Godoi ve kulübü ile her konuda anlaşma sağladığı vurgulandı. Tecrübeli futbolcu da Göztepe'nin resmi sosyal medya hesaplarını takibe aldı. Godoi, nisan ayında başlayan ve devam eden Seri B'de Operario formasını 10 maçta terletti ve tüm müsabakalarda ilk 11'de görev yaptı. Rhaldney ve Janderson ile görüşmelerin sürdüğü, Göztepe'nin iki futbolcunun transferini bayram sonrası netleştireceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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