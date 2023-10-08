Göztepe, Boluspor'u 2-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Boluspor'un sahasında 2-0 mağlup olduğu Göztepe maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovich, penaltıyı kurtaran kalecinin takıma moral olduğunu belirterek, "Gerçekten Bolu'yu da tebrik ediyorum. Çünkü Bolu gerçekten iyi bir takım. Çok mücadele eden, iyi bir şekilde antrenöre edilen bir takım. Biz bunu biliyorduk. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. O yüzden bu maça çok iyi hazırlandık. Özellikle maçın ilk yarısında fazlasıyla iyiydik. İkinci yarıya başlamadan önce rakibimizin risk alacağını biliyorduk. Sonra bir penaltı oldu ama burada gerçekten kalecimizin kurtarışı bize fazladan bir moral ve enerji verdi. Bu bizim için çok önemliydi. Bunun ardından da ikinci golü bulduk" diye konuştu.

"Daha bir şey başarmadık"

Sezon başında bir hedef koyduklarını ve doğru yolda olduklarını belirten Kokovich, "Bu bizim arka arkaya üçüncü deplasman galibiyetimiz. Önemli bir maçtı, bu önemli galibiyeti aldıkları için tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Şu an için aslında heyecanlanacak bir şey yok. Daha bir şey başarmadık. Biz sezon başında kendimize bir hedef koyduk ve bu hedefe varmak için sürekli olarak çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz ve şu an ben doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Fatih Uygun: "Maçın zor geçtiğini biliyorduk"

Mağlubiyet sonrasında takımın milli arada toparlanacağını dile getiren Boluspor Yardımcı Antrenörü Fatih Uygun ise, "Maçın zor geçtiğini biliyorduk. Rakibimiz iki seneden bu yana bir oyun modeli üzerinde oynuyordu çünkü. Savunma organizasyonundan iyi olan bir takımdı. Buna rağmen biz onların savunma dengesini bozup bir şekilde onları özellikle topu yere indirerek hatalarından faydalanmak istedik. Ama ilk yarı bunu yapamadık. İkinci yarı tam maça ortak olduk dediğimiz anda kaçırdığımız penaltı, ondan sonra oyundan maalesef psikolojik olarak düştük ve toparlayamadık. Üzgünüz. Bu milli arada umarım bir an önce toparlanır" ifadelerini kullandı.

"Her şey bir plan çerçevesi içerisinde"

Kaçırılan penaltı hakkında konuşan Uygun, "Sürekli zaten çalışılıyor ama özellikle bir penaltı çalışması, 'penaltı şu atacak, bu atacak' penaltıları atacak oyuncularımız da belli. Serbest vuruşu atacak oyuncularımız belli. Her şey bir plan çerçevesi içerisinde. Bugün kaçırdılar. Yarın atarlar. Onlar bizim oyuncularımız. Evet maalesef pahalıya mal oluyor. Ama bir şekilde önümüzdeki penaltı da olsa pozisyon da olsa bunları gole çevireceğimizi düşünüyorum" açıklamasında bulundu. - BOLU