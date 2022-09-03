Göztepe, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig'de 9 Eylül Cuma günü deplasmanda Boluspor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.

Spor Toto 1. Lig'de 9 Eylül Cuma günü deplasmanda Boluspor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.

Ligde dün konuk ettiği Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı futbolcular, Boluspor maçı için ilk antrenmanını teknik direktör Turgay Altay yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Dünkü müsabakada forma giyenler yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular kuvvet ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı futbolcular yarın yapacağı iznin ardından hazırlıklarına 5 Eylül Pazartesi günü devam edecek.