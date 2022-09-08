Göztepe, Boluspor maçına hazır Spor Haberleri Göztepe, yarın deplasmanda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Göztepe, yarın deplasmanda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Spor Toto 1. Lig'in 5. hafta maçında Göztepe, yarın Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maç öncesinde Göztepe, son antrenmanını gerçekleştirdi. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından savunma ve hücum varyasyonları çalıştı. Son bölümde şut çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanı tamamladı. İzmir temsilcisi, bugün saat 14.45'te havayolu ile önce Ankara'ya, daha sonra ise karayolu ile Bolu'ya geçerek kampa girecek. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Boluspor Bolu Spor Haberler

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