Göztepe, Boluspor deplasmanında galibiyet arıyor

Göztepe, Birinci Lig'de Boluspor ile yapacağı maçta galibiyet arayacak. Sakatlığı süren İsmail Köybaşı bu maçta görev alamayacak.

Birinci Lig'de art arda Manisa Futbol Kulübü ve Adanaspor maçlarını kazanıp üst sıralara tırmanan Göztepe yarın Boluspor'un konuğu olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği maç saat 16.00'da başlayacak. Göztepe'de sakatlığı süren sol bek İsmail Köybaşı bu maçta görev alamayacak. Sıralamada 11 puanla 8'inci durumda yer alan Göztepe'nin Hırvat çalıştırıcı Radomir Kokovic, Boluspor'u da yenip galibiyet serisini sürdüreceklerini dile getirdi.