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Göztepe, Bodrumspor maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Bodrumspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarına başladı.

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 38. hafta mücadelesinde 21 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Bodrum Şehir Stadyumu'nda Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda Çaykur Rizespor maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise ilk bölümde pas çalışması ikinci bölümde ise dar alanda oyun yaparak günü tamamladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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