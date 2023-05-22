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Göztepe, Bodrumspor maçı hazırlıklarına başladı

Göztepe, Bodrumspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig play-off 1. turunda 26 Mayıs Cuma günü Bodrumspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig play-off 1. turunda 26 Mayıs Cuma günü Bodrumspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ekrem Dağ yönetimindeki antrenmanda, dünkü Bodrumspor maçında forma giyenler yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

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