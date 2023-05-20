Göztepe, Bodrum deplasmanında
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Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Göztepe, yarın deplasmanda Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Göztepe, yarın deplasmanda Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek.
Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında play-off mücadelesi veren Bodrumspor'la Bodrum Şehir Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılılar, mücadele öncesinde topladığı 59 puanla play-off hattının 6. basamağında yer alırken, Bodrumspor ise 61 puanla ligde 5. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Bodrumspor'u mağlup ederek ligi 4. sırada tamamlayıp play-offlarda saha avantajını elde etmek istiyor. Yeşil-beyazlılar, mücadeleden puanla ayrıldığı takdirde normal sezonu 4. tamamlayacak. Öte yandan İzmir temsilcisi, Spor Toto 1. Lig'de 13 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. - İZMİR