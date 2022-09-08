Göztepe, Beşiktaş'tan Hasic ve Emirhan'ı kiraladı Spor Haberleri Göztepe, Beşiktaş'tan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ajdin Hasic'i ve 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Delibaş'ı 1 yıllığına kiraladı. Göztepe, Beşiktaş'tan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ajdin Hasic'i ve 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Delibaş'ı 1 yıllığına kiraladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer çalışmaları son günde de devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Beşiktaş'tan 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Emirhan Delibaş ve 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Ajdin Hasic'i 1 yıllığına kiraladı. İzmir temsilcisi, Ajdin Hasic'in sözleşmesine satın alma maddesini de ekledi. Transferi resmi internet sitesinden duyuran Göztepe, genç futbolculara "Hoş geldin" diyerek, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Beşiktaş Spor Haberler

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