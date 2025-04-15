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Göztepe - Beşiktaş Maçının Biletleri Yarın Satışa Çıkıyor

Göztepe - Beşiktaş Maçının Biletleri Yarın Satışa Çıkıyor
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Maçın biletleri yarın saat 11.00'de satışa sunulacak.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'nin, Beşiktaş'ı konuk edeceği zorlu müsabakanın biletleri yarın saat 11.00'de satışa çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, 19 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Zorlu karşılaşmanın biletleri yarın saat 11.00 itibarıyla Passolig sistemi üzerinden taraftarın alımına sunulacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

1. Kategori: 4 bin 750 TL

2. Kategori: 3 bin 500 TL

3. Kategori: Bin 750 TL

4. Kategori: Bin 250 TL

5. Kategori: Bin TL

6. Kategori: Bin TL

Misafir: Bin TL

Öte yandan bu müsabaka özelinde kombine sahipleri, kombinelerini yalnızca sarı-kırmızılı kulübe transfer edebileceği ifade edildi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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