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Göztepe-Beşiktaş Maçında VAR Alman Hakim Markus Schmidt

Göztepe-Beşiktaş Maçında VAR Alman Hakim Markus Schmidt
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelenin VAR'ı Alman Markus Schmidt oldu. Maç, saat 19.00'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de bugün Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alman Markus Schmidt oldu.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş, bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Murat Temel yapacak. Maçın 4. hakemi ise Gürcan Hasova olacak. VAR'da Almanya Futbol Federasyonu'ndan Markus Schmidt, AVAR'da da Ogün Kamacı görev alacak.

Kasımpaşa - Sivasspor karşılaşmasında VAR, Jeroen Manschot olacak. Adana Demirspor - Trabzonspor maçının VAR koltuğunda ise Alan Kijas oturacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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