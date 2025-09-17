Göztepe, Beşiktaş Maçına Galibiyet Hedefiyle Hazırlanıyor
Süper Lig'de Göztepe, Cuma günü Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesinde evinde son zamanlarda kötü sonuçlar almasına rağmen galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Göztepe'nin son 10 ev maçından sadece 1 galibiyeti bulunuyor.
SÜPER Lig'de cuma günü 6'ncı haftanın açılış maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe müsabakaya galibiyet parolasıyla hazırlanırken, sarı-kırmızılılar son zamanlarda Gürsel Aksel Stadı'nda istediği sonuçları alamadı. Göztepe, geçen sezondan bu yana evinde oynadığı 10 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. Son 10 karşılaşmanın 7'sinde sahadan beraberlikle ayrılan Göz-Göz, 2 kez de evini puan alamadan terk etti.
Göztepe bu serinin başlangıcını 2024-25 sezonunda Alanyaspor'a 1-0 kaybederek başlattı. Aynı sezon Göztepe, Samsunspor'la 2-2, Eyüpspor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Hatayspor'la 1-1 berabere kalıp, Galatasaray'a 2-0 yenildi. Göztepe bu periyotta sadece Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Bu sezon ise Gürsel Aksel Stadı'nda 2 müsabakaya çıkan İzmir temsilcisi, Fenerbahçe ve Konyaspor'la yenişemedi. Fenerbahçe maçı golsüz sona ererken, Konyaspor maçı ise karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere tamamlandı.