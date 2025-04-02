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Göztepe, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Göztepe, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi antrenmanını tamamladı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve taktiksel oyunla sona erdi.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde, Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirildi. İkinci bölümde taktiksel oyun yapılarak antrenman sona erdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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