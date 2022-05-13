Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Göztepe, Mayıs, Spor, Haberler

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