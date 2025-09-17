Haberler

Göztepe, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül'de Beşiktaş ile karşılaşacak. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan antrenmanlarda takım dar alanda oyun ve savunma-hücum varyasyonları çalıştı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan takım, ikinci bölümde savunma-hücum varyasyonları çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, 19 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
