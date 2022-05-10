Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
AA - Ali Korkmaz - Spor
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Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, 37. haftada 15 Mayıs Pazar günü evinde oynayacağı Beşiktaş maçı için ilk çalışmasını yaptı.
Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, 37. haftada 15 Mayıs Pazar günü evinde oynayacağı Beşiktaş maçı için ilk çalışmasını yaptı.
Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde dar alanda oyun oynadı.
İzmir temsilcisi yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
AA / Ali Korkmaz - Spor