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Göztepe, Beşiktaş'la 58. Randevuda Galibiyet Peşinde

Göztepe, Beşiktaş'la 58. Randevuda Galibiyet Peşinde
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Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Sezonun ilk yarısında siyah-beyazlıları 4-2 mağlup eden İzmir ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'a karşı galip gelmişti. Bu kez evinde Beşiktaş'ı yenerek 10 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

SÜPER Lig'in 32'nci haftasında yarın saat 19.00'da başlayacak maçta Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe rakibini bir kez daha yenip 3'te 3 yapmanın peşinde koşacak. Sezonun ilk yarısında deplasmanda siyah-beyazlıları 4-2 mağlup eden İzmir ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'ı yenmeyi başardı. Kupada yine deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Göztepe müsabakadan 3-1 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Bu kez evinde Beşiktaş ile mücadele edecek Göztepe, 10 maçlık galibiyet hasretine de son vermek istiyor. Son galibiyetini 19 Ocak 2025 tarihinde Antalyaspor'a karşı 1-0'lık sonuçla alan Göztepe, Fenerbahçe (D), Alanyaspor, Bodrum FK (D), Kayserispor (D), Samsunspor, Sivasspor (D), Eyüpspor, Trabzonspor (D), Gaziantep FK ve Konyaspor (D) müsabakalarını kazanamadı. Bu maçlarda 5 yenilgi ve 5 beraberlik elde eden İzmir temsilcisi 5 puan toplayabildi.

58'İNCİ RANDEVU OLACAK

İki takım ligde daha önce 57 kez rakip oldu. Siyah-beyazlılar 30, sarı-kırmızılılar ise 11 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 16 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, 94 kez rakip fileleri sarsarken, Göztepe de 55 gol buldu. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise 1'inci kategori 4 bin 750, 2'nci kategori 3 bin 500, 3'üncü kategori bin 750, 4'üncü kategori bin 250, 5'inci ve 6'ncı kategori ile misafir tribünü bin TL olarak satışa çıktı.

4 OYUNCU EKSİK

Beşiktaş karşısında galibiyet hasretini dindirmeyi hedefleyen ev sahibi Göztepe'de sakatlıkları bulunan sol bek Djalma Silva, orta saha Isaac Solet, forvet Juan Silva ve orta saha Novatus Miroshi Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Ozan Ergün düdük çalacak.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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