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Göztepe, Beşiktaş ile Deplasmanda Karşılaşıyor

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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. İzmir ekibi, dış sahada ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 13. hafta mücadelesinde yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu maçı ise Ankara bölgesi hakemlerinden Alper Akarsu yönetecek. Mücadele öncesinde Göztepe; 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip Beşiktaş ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5. basamakta bulunuyor. Şu ana kadar deplasmanda henüz maç kazanamayan İzmir ekibi, siyah-beyazlı ekibi mağlup ederek dış sahadaki ilk 3 puanını almayı hedeflerken, Beşiktaş ise Göztepe'yi yenerek 3 maçtır kazanamama serisini sonlandırmak istiyor.

Bu iki takım son olarak Göztepe'nin Süper Lig'den düştüğü 2021-2022 sezonunda karşılaşmış ve iki mücadeleyi de siyah-beyazlılar kazandı.

Öte yandan Kubilay Kanatsızkuş sakatlığı sebebiyle kadroda yerini alamazken, sarı-kırmızılı ekipte Doğan Erdoğan'ın durumunun ise maç saatinde belli olacağı ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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