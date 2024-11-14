Üye Girişi
Haberler

Göztepe, Beşiktaş’ı Yenerek İlk Deplasman Galibiyetini Hedefliyor

Göztepe, Beşiktaş’ı Yenerek İlk Deplasman Galibiyetini Hedefliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de bu sezon deplasmanda henüz galibiyet alamayan Göztepe, milli aranın ardından Beşiktaş'la karşılaşarak 3 puan almayı amaçlıyor. Antrenmanlara yoğunlaşan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı yenerek hem kendi kötü gidişatına son vermek hem de puanlarını eşitlemek istiyor.

Süper Lig'de bu sezon henüz deplasmanda 3 puanla tanışamayan Göztepe, milli ara sonrasında konuk olacağı Beşiktaş'ı mağlup ederek ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'den geride kalan 12 haftada oynadığı 11 müsabakada topladığı 18 puanla 6. basamakta bulunuyor. İç sahadaki ilk maçında aldığı 2-2'lik Fenerbahçe beraberliğinin ardından İzmir temsilcisi, oynadığı Bodrum FK, Kayserispor, Sivasspor, Trabzonspor ve Konyaspor mücadelelerini hatasız geçip 5'te 5 yapmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda ise iç saha tablosunun tam tersi bir durum sergiliyor.

Dış sahada lige 2 beraberlikle başladıktan sonra art arda 3 maçını kaybeden sarı-kırmızılar, henüz galibiyetle tanışamadı. Milli aranın verilmesiyle birlikte dışarıdaki bu kötü gidişatı sonlandırmak isteyen Göztepe'nin, antrenmanlarda yoğun bir çalışma gerçekleştirdiği ifade edildi.

Milli maçların tamamlanmasından sonra 24 Kasım Pazar günü 5. sıradaki 21 puanlı Beşiktaş'a konuk olacak sarı-kırmızılılar, bu müsabakada rakibini mağlup ederek hem bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı istiyor hem de birebir rakibi olan Beşiktaş'la puanlarını eşitlemeyi hedefliyor.

Öte yandan iki takım son olarak Göztepe'nin, Süper Lig'den düştüğü 2021-22 sezonunda karşılaşmış ve iki mücadeleyi de siyah-beyazlılar kazanmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
MSB'den 'Yeni harekat gelecek mi?' sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır

Erdoğan'ın sinyali sonrası MSB'den çok net harekat açıklaması

 Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı

İstanbul ve Ankara'nın ardından bir belediyeye daha inceleme

 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler

Yangında 5 çocuğunu kaybeden acılı anneden gündem yaratacak iddia
Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt

CHP'li milletvekillerinin sözlerine Bakan Tekin'den olay yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kanal D yayın akışı 14 Kasım! İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Esra Erol Nazile Hanım olayı nedir? Yasak aşk ilişkisi olayında son durum ne? Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye Başkanı Görkem Duman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ankara Büyükşehir Belediyesi borcu ne kadar? ABB borcu kaç TL? Filiz Yurtkoru kimdir? CHP Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru kaç yaşında ve nereli? Anadolu parsı nedir? Anadolu parsı Türkiye'de var mı? ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR | 14 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul elektrik kesintisi! 14 Kasım Perşembe İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? BEDAŞ-AYEDAŞ kesinti sorgula! Az önce deprem mi oldu? 14 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 13 Kasım 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? BİNGÖL'DE DEPREM! 13 Kasım Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.