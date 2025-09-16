Göztepe, Beşiktaş'ı Konuk Ediyor: Galibiyet Hedefiyle Sahada
Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, Beşiktaş'ı Gürsel Aksal Stadı'nda ağırlayacak. Geçtiğimiz sezon rakibiyle olan maçlarda üstünlük sağlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona da iddialı bir başlangıç yaptı. Bilet fiyatları da belli oldu.
SÜPER Lig'de 6'ncı haftanın açılış maçında cuma günü Gürsel Aksal Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, geçen sezon olduğu gibi yine rakibine üstünlük sağlamayı hedefliyor. 2024-25 sezonunda Beşiktaş'a Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda geçit vermeyen sarı-kırmızılılar tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Beşiktaş'ı geçen yıl sezonun ilk yarısında İstanbul'da 4-2 yenen Göztepe, kupa çeyrek finalinde de deplasmandan zaferle ayrıldı.
Beşiktaş'ı sahasında 3-1 yenerek kupada adını yarı finale yazdıran Göztepe, ligde ikinci yarıda İzmir'de ev sahibi olduğu maçtan da 1-1 berabere ayrıldı. Bu sezona da iddialı bir giriş yapan Göztepe, 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Deplasmanlarda Çaykur Rizespor'u 3-0, Fatih Karagümrük'ü de 2-0 yenen Göz-Göz, Kayserispor deplasmanından da 1-1 eşitlikle ayrılıp 1 puanı kaptı. Göztepe evindeki iki maçı ise kazanamadı.
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
2'nci hafta Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılıların Konyaspor müsabakası da 1-1 sona erdi. Topladığı 9 puanla haftaya 4'üncü basamakta giren Göztepe'de bilet fiyatları da belli oldu. 1'inci kategori 6 bin 500, 2'nci kategori 5 bin 500, 3'üncü kategori 2 bin 750, 4'üncü kategori 2 bin, 5'inci ve 6'ncı kategori bin 500, misafir tribünü ise bin 950 TL olarak belirlendi. Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sağ bek Ogün Bayrak dışında eksik bulunmuyor.