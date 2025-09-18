Göztepe, Beşiktaş'ı Ağırlıyor: Hedef İlk İç Saha Galibiyeti

Göztepe, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Gürsel Aksel Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek.

Süper Lig'e iddialı bir başlangıç yaparak sezona 2 galibiyet ve 3 beraberlikle başlayan Göztepe, 6. hafta mücadelesinde yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde iki maç eksiği bulunan İstanbul ekibi 6 puanla 10. sırada yer alırken, sarı-kırmızılılar ise 9 puanla 4. basamakta bulunuyor. Yoluna yenilgisiz devam eden sarı-kırmızılılar, zorlu maçta rakibini mağlup ederek bu serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

Hedef iç sahada ilk galibiyet

Yeni sezonun ilk iç saha maçında Fenerbahçe ile karşılaşan Göztepe, zorlu karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Daha sonra ikinci iç saha maçı olan 4. hafta mücadelesinde Konyaspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmalar dışındaki üç deplasman maçında ise 2 galibiyet, 1 beraberlik almayı başaran İzmir ekibi, henüz taraftarının önünde galibiyet almayı başaramadı. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, Beşiktaş maçını kazanarak bu sezonki ilk iç saha galibiyetini alarak taraftarını mutlu etmek istiyor.

Göztepe, geçen sezon Beşiktaş'a kaybetmedi

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a karşı iyi performans gösteren Göztepe, tüm kulvarlarda çıktığı 3 karşılaşmada da rakibine boyun eğmedi. Süper Lig'de oynanan deplasman maçında rakibini 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel'de oynanan maçta ise rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Kupası'ndaki Çeyrek Final maçında ise Beşiktaş'a konuk olan Göztepe, bu kez de rakibini 3-1'lik skorla geçmeyi başardı.

Böylece İzmir ekibi, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'la oynanan 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Tek eksik Ogün Bayrak

Göztepe'de sezon öncesindeki Slovenya kampında omzundan sakatlanan Ogün Bayrak, Beşiktaş maçında da forma giyemeyecek. Genç oyuncunun durumunun iyiye gittiği ifade edilirken bir süre daha sahalardan uzak kalması bekleniyor. İzmir ekibinde Ogün'ün dışında bir eksik olmadığı kaydedildi. - İZMİR