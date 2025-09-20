Göztepe, Beşiktaş'ı 3-0 Yenerek Süper Lig'de 6'da 3 Yaptı

SÜPER Lig'de 6'ncı haftanın açılış maçında güçlü rakibi Beşiktaş'ı Gürsel Aksel Stadı'nda muhteşem bir oyunla 3-0 yenen Göztepe, maratona müthiş bir başlangıç yaptı. Avrupa kupaları hedefiyle 2025-2026 sezonuna giriş yapan Göztepe, 6 karşılaşmada 3'üncü galibiyetini alıp 3 müsabakasında da berabere ayrıldı. Henüz yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar 12 puana ulaşarak camiasına büyük mutluluk yaşattı. Göztepe bu seriyle birlikte 1967-1968 sezonundan sonra ilk kez Süper Lig'de ilk 6 maçını mağlubiyet almadan tamamladı. O dönem eski adıyla 1'inci Lig'de mücadele eden Göztepe, oynadığı ilk 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinde eşitliği bozamadı.

Tam 58 yıl sonra Süper Lig'de ilk 6 haftada başarılı bir seri yakalamayı başaran Göz-Göz, nokta transferlerle takviye ettiği kadrosuyla oynadığı etkili futboluyla taraftarından tam not aldı. Bulgar Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe geçen sezon adeta kök söktürdüğü Beşiktaş'ı yine mağlup ederek rakibine önemli bir darbe vurdu. Siyah-beyazlılarla geçen yıl lig ve kupada 3 kez karşılaşan Göztepe bu maçların 2'sini kazandı, 1'inde ise berabere kaldı. İstanbul'daki lig müsabakasını 4-2'lik skorla kazanan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yine deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yenerek elemişti. Gürsel Aksel Stadı'nda ise Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Göztepe, bu sezon da siyah-beyazlıların kabusu oldu.

İLK SEVİNÇLERİNİ YAŞADILAR

Göztepe'yi Beşiktaş karşısında galibiyete taşıyan golleri atan Juan, Rhaldney ve Sabra ilk sevinçlerini yaşadı. Özellikle kaçırdığı gollerin ardından eleştiriler alan Juan 5'inci dakikada fırsatçılığını konuşturup perdeyi açan isim oldu. Göztepe'nin yeni transferlerinden Brezilyalı orta saha Rhaldney ile 19 yaşındaki Ürdünlü forvet Sabra da siftah yaptı. Oyuna 84'üncü dakikada Janderson'un yerine dahil olan Sabra, 39 saniye sonra çok şık röveşata golüyle tribünleri ayağa kaldırdı.

OLAITAN VE SABRA'YI VİTRİNE ÇIKARDI

Bu sezon Göztepe'nin 10 numarası olan Olaitan da sahada futbol resitali sundu. Göz-Göz'de 3 yıldır futbol şubesini yöneten Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı Sport Republic, geçen sezonun yıldızı olup rekor bonservis geliriyle RB Leipzig'e satılan Romulo gibi Olaitan, Sabra'yı da keşfederek bu sezon vitrine çıkardı.

GÜRSEL AKSEL'DE HASRET BİTTİ

Göztepe bu sezon Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk galibiyetini de elde etmiş oldu. Bu maça kadar evinde Fenerbahçe ile golsüz, Konyaspor'la da 1-1 berabere kalan Göztepe, taraftarlarına ilk kez 3 puan sevinç yaşattı.

SAHADA TAKIM, TRİBÜNDE TARAFTAR ŞOV

Göztepe evinde Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'a da kök söktürürken, sahada futbolcular tribünde binlerce taraftar şov yaptı. Maç öncesi kale arkası tribünlerde koreografiler yapan taraftarlar, bir tarafta kulübün efsane futbolcuları ile efsane teknik adamı Adnan Süvari'yi mevcut oyuncular ve teknik direktör Stanimir Stoilov'la emaneti alır gibi resmetti. Göztepe taraftarları, diğer tribünde ise kulübün Avrupa hedefini takımın efsane otobüsüyle resmederek geçmiş yıllarda Fuar Şehirleri Kupası'ndaki (UEFA Kupası) yarı final ve çeyrek final başarılarına atıfta bulundu. Pankartta, 'Efsane Tekrar Avrupa Yollarında' ifadesi yer aldı. Maçın ardından ise ışık ve müzik gösterileriyle coşan tribünler futbolcularla birlikte bol bol tezahüratta bulunarak galibiyeti doyasıya kutladı.

STOILOV YİNE BAŞARDI

Beşiktaş'ı geçen sezon olduğu gibi baskılı bir oyunla bir kez daha alt eden Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise çok değerli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Maça hızlı başladıklarını belirten Stoilov, "Çok çabuk iki gol bulduk ve akıllı oynadık. Skor 2-0'a gelince Beşiktaş'ın alanlarını kapattık. Hızlı oyuncularımızla kontrataklara çıktık. Rakibimize geçit vermedik. Ancak yine hücumda goller kaçırdık. Bu konuda ilerleme göstermeliyiz. Oyuncularımız sahada istediğimiz ne varsa yapmaya çalıştı. Biz şu anki potansiyelimizin daha da üstünde olmalıyız. Fiziksel olarak daha iyi olmalıyız" dedi.

"TARZIMIZ SIKINTI ÇIKARIYOR"

Göztepe'nin farklı bir oyun tarzı olduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, "Bizim farkımız var. Biz topa sahip olmaktan ziyade, agresif olmalıyız, baskılı oynamalıyız. Dinamik bir oyun tarzını benimsiyoruz. Oyuncu seçimlerimizi de buna göre yapıyoruz. Bu tarzımızla ligde birçok rakibimize sıkıntılar çıkardık. Kulübümüz oyuncu satışlarında çok başarılı işler yaptı aynı zamanda da iyi transferler gerçekleştirdi. Benim işim bu oyuncuları geliştirmek ve piyasaya sürmek. Aynı zamanda da ligde en iyi işi ortaya koyabilmek" yorumunu yaptı. Göztepe gelecek hafta deplasmanda Eyüpspor'la oynayacak.