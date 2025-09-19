Göztepe, Beşiktaş'ı 3-0 Mağlup Etti

Onur ATIŞ / İZMİR,

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

GÖZTEPE: Lis – Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Arda Okan (Dk. 83 Taha), Dennis, Rhaldney (Dk. 78 Efkan), Olaitan (Dk. 83 Ahmed), Juan (Dk. 66 Miroshi), Janderson (Dk. 83 Sabra)

BEŞİKTAŞ: Mert – Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek (Dk. 71 Rıdvan), Demir Ege, Necip (Dk. 71 Kartal Kayra), Toure, Cerny (Dk. 61 Cengiz), Rafa Silva (Dk. 61 Jota Silva), Abraham

GOLLER: Dk. 5 Juan, Dk. 19 Rhaldney, Dk. 85 Sabra (Göztepe),

SARI KARTLAR: Arda, Olaitan (Göztepe), Demir Ege ( Beşiktaş )

SÜPER Lig'de geçen hafta evinde RAMS Başakşehir'i son dakika golüyle 2-1 yenen Beşiktaş, İzmir'den puan çıkaramadı. Göztepe'ye 3-0 mağlup olan siyah-beyazlılar çıkışa geçemedi. Maça hızlı başlayan ev sahibi Göztepe 5'inci dakikada Juan'ın golüyle perdeyi açtı. Rhaldney 19'uncu dakikada golleri ikiledi. İlk devre 2-0 Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erdi. Göztepe 85'inci dakikada Sabra'nın golüyle iyice rahatladı, 3 puan 3 golle sarı-kırmızılıların oldu. Göztepe 6 maç sonunda namağlup bir şekilde 12 puana yükseldi, Beşiktaş ise 2'nci yenilgisini alıp 6 puanda kaldı.

5'inci dakikada Göztepe golü buldu. Sol kanattan kullanılan taç atışında Arda kafayla topu ceza sahası içine indirdi, Bokele'nin dokunduğu ve savunmanın sektirdiği topu önünde bulan Juan düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

19'uncu dakikada Göztepe ikinci golü buldu. Sol çaprazda topla buluşan Janderson seri çalımlarla çizgiye kadar indi. Janderson'un yerden ortaladığı topa Arda dokundu, Rhaldney boş kaleye yuvarladı: 2-0.

42'nci dakikada Göztepe üçüncü gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Juan'ın ortasında Janderson bomboş durumda topu auta gönderdi.

45 artı 2'nci dakikada Cerny serbest vuruşu kullandı, savunmadan seken top yine Cerny'nin önüne düştü. Çek oyuncunun şutunda kaleci Lis topu köşeden topu kornere çeldi.

48'inci dakikada Beşiktaş direğe takıldı. Gökhan'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

63'üncü dakikada Gökhan'ın ortasında Abraham'dan önce araya giren Godoi tehlikeli atağı savuşturdu.

85'inci dakikada Göztepe golleri üçledi. Hızlı atağa kalkan Göztepe'de Efkan ortasını yaptı, Sabra kafayı vurdu. Mert'ten dönen topu takip eden Sabra röveşata ile ağları havalandırdı: 3-0. Müsabaka bu sonuçla tamamlandı.