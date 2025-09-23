Haberler

Göztepe, Beşiktaş'ı 3-0 Geçerek Namağlup İkinci Sıraya Yerleşti

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Göztepe, 12 puanla namağlup ikinci sırada. Takım, genç kadrosuyla dikkat çekiyor ve atılan gollerde 9 farklı oyuncu rol aldı.

SÜPER Lig'de evinde Beşiktaş'ı 3-0 yenerek 6'ncı haftayı 12 puan ve averajla namağlup 2'nci sırada tamamlayan Göztepe, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçına iddialı hazırlanıyor. Bu sezon kurduğu genç kadrosuyla ligde şu ana kadar fark yaratıp birçok kulübün örnek alarak baktığı sarı-kırmızılılar 10 kez fileleri sarstı. Göztepe'de atılan goller 9 farklı oyuncudan geldi.

İzmir ekibinde Nijeryalı orta saha Dennis 2 golle takımın en skorer ismi olurken, Bokele, Emersonn, Olaitan, Janderson, Efkan, Juan, Rhaldney ve Sabra da 1'er kez sevinç yaşadı. Deplasmanda 3-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçında takımın son golünü kaydeden Brezilyalı golcü Emersonn 3'üncü hafta sonunda Fransa'nın Toulouse takımına satıldı ve Göz-Göz'den ayrıldı. Geride kalan 6 maçın 5'inde sevinç yaşayan Göztepeli oyuncular sadece Fenerbahçe maçında ağları sarsamadı. 2'nci haftada Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maç golsüz beraberlikle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
