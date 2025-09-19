Göztepe, Beşiktaş'ı 2-0'la Geçti

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokole, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Rhaldney, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson

Beşiktaş : Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham

Goller: Dk.4 Juan, Dk.19 Rhaldney (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk.16 Arda Okan Kurtulan, Dk.35 Olaitan (Göztepe),

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Göztepe- Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamladı.

2. dakikadaki Beşiktaş atağında, Abraham ceza sahası önünde buluştuğu meşin yuvarlağı sağındaki Cerny'e verdi. Cerny'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden auta çıktı.

4. dakikada Göztepe öne geçti. Olaitan'ın sol taraftan taçtan ceza sahası içerisine gönderdiği top, defanstan sekip ceza sahası önüne yükseldi. Arda Okan Kurtulan'ın kafayla tekrar ceza sahası içerisine gönderdiği meşin yuvarlak Heliton'un müdahalesi sonucu Juan'ın önünde kaldı. Juan, altı pas içerisinde topu yakın mesafeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

19. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Janderson, orta sahadan aldığı topu sol taraftan çizgiye inip ceza sahasına paralel gönderdi. Rhaldney, altı pas içerisinde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

22. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Olaitan'ın sol taraftan getirip ceza sahası içerisine gönderdiği topla altı pasta buluşan Rhaldney'in vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden dışarı çıktı.

36. dakikadaki Beşiktaş atağında, Jurasek'ik sol taraftan çizgiye inip ortasında topla altı pasta buluşan Abraham'ın kafayla göndermek istediği meşin yuvarlağı Heliton, ayağıyla kornere gönderdi.

Maçın ilk yarısı, ev sahibi Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.