Son dakika haberleri! Göztepe, Berkay Atay'ı transfer etti Spor Haberleri Son dakika haberine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Berkay Atay'ı kadrosuna dahil etti. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Berkay Atay'ı kadrosuna dahil etti. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki Berkay Atay ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Altınordu ve Galatasaray altyapılarında forma giyen Berkay Atay, sarı-kırmızılı ekiple profesyonel sözleşmeye imza attı. Spor Kaynak: AA / Ali Korkmaz Spor Haberler Son Dakika

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