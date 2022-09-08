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Son dakika haberleri! Göztepe, Berkay Atay'ı transfer etti

Spor Haberleri

Son dakika haberleri! Göztepe, Berkay Atay'ı transfer etti

Son dakika haberine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Berkay Atay'ı kadrosuna dahil etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Berkay Atay'ı kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki Berkay Atay ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Altınordu ve Galatasaray altyapılarında forma giyen Berkay Atay, sarı-kırmızılı ekiple profesyonel sözleşmeye imza attı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

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