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Göztepe, Bellona Kayserispor'u 3-0 ile Geçti

Göztepe, Bellona Kayserispor'u 3-0 ile Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Göztepe'nin gollerini Romulo, Juan ve Doğan kaydetti.

(İZMİR)- Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-Kırmızılıların golleri 15'inci dakikada Romulo, 45+3'üncü dakikada Juan ve 90+4'te Doğan'dan geldi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig 6. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Kayserispor'da PFDK'ya sevk edilen Burak Yılmaz maçı tribünden izlerken takımın başında Serhat Sütlü yer aldı.

Transfer döneminin son saatlerinde Göztepe'nin Chelsea'den kiraladığı David Datro Fofana mücadeleye yedek kulübesinde tamamladı.

Müsabakaya hızlı başlayan İzmir ekibi 13'üncü dakikada Taha'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, 15'inci dakikada Romulo'yla ikinci golü bulurken VAR kontrolü sonrası hakem Ozan Ergün ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Maçın 45+3'üncü dakikasında da Juan'ın golüyle Göztepe skoru 2-0'a getirdi. İlk yarısı bu skorla geçilen karşılaşmanın ikinci yarısında da iyi oyunu sürdüren Göztepe 90+4'te Doğan ile bulduğu golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: ANKA / Spor

Trendyol Süper Lig Kayserispor Bellona Futbol Finans Spor

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