Göztepe, Bekir Turaç Böke'yi Transfer Etmeye Hazırlanıyor

Göztepe, Bekir Turaç Böke'yi Transfer Etmeye Hazırlanıyor
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Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek olan Göztepe, Avrupa iddiasını kaybettikten sonra yeni sezon için forvet Bekir Turaç Böke'nin transferine odaklandı. 25 yaşındaki oyuncu, Göztepe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.

SÜPER Lig'de cumartesi günü şampiyon Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe, Avrupa iddiasını kaybettikten sonra yeni sezon için kolları sıvadı. Gelecek sene geniş ve kaliteli bir kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılılar küme düşen Sivasspor'un forvet oyuncusu Bekir Turaç Böke'yi transfer etmek için harekete geçti. Yıllarca alt liglerde oynayıp bu sezonu Süper Lig ekibi Sivasspor'da geçiren 25 yaşındaki futbolcunun Göztepe'ye transfer olmaya çok sıcak baktığı ve iki kulübün anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi. Etimesgut Belediyespor'da yetişen, sırasıyla Hacettepe, Hopaspor, Çankaya FK ve Denizlispor'da top koşturan oyuncu bu sezon başında Sivasspor'a geldi. Lige veda eden Sivasspor'la 32 maça çıkan Bekir Turaç 5 gol atıp 1 de asist yaptı.

GALATASARAY BİLETLERİ SATIŞTA

Göztepe'nin 24 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Süper Lig'deki 25'inci şampiyonluğunu bitime 2 hafta kala garantileyen Galatasaray'ı evi Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacağı maçın bilet fiyatları belirlendi. Karşılaşmanın az sayıdaki günlük maç biletleri VIP tribünler 5250 ve 4000 TL, numaralı 2000 TL, maraton 1500, kale arkaları 1250, misafir tribün 1600 TL'den satışa çıkıyor. Kombine sahipleri bu maçtan kombinelerini yalnız kulübe devredilebilecek. Maçta bir kişi yalnız kendi adına 1 bilet alabilecek. 7 yaş ve altı çocuklar ebeveynleri ile birlikte stadyumda maç izleyebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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