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Göztepe Basketbol Yeni Sayfa Açtı: İlk Maçta Galip Geldi

Göztepe Basketbol Yeni Sayfa Açtı: İlk Maçta Galip Geldi
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Göztepe Basketbol, Başantrenör Şahin Ateşdağlı ile yollarını ayırdıktan sonra, Hakan Demirci liderliğinde çıktığı ilk maçta İstanbul Basket'i 77-61 yenerek 6. galibiyetini aldı ve 3. sıradaki konumunu korudu.

Göztepe Basketbol, Başantrenör Şahin Ateşdağlı ile yollarını ayırdıktan sonra çıktığı ilk maçını kazanarak yeni bir sayfa açtı.

Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu 11. haftasında Göztepe Basketbol, deplasmanda karşılaştığı İstanbul Basket'i 77-61 skorla mağlup etti. İzmir ekibi, 9. maçında 6. galibiyetini ederken, 3. sıradaki yerini korudu. Böylece sarı-kırmızılılar, Başantrenör Şahin Ateşdağlı ile yollarını ayırdıktan sonra çıktığı ilk maçını kazanarak yeni bir sayfa açmış oldu.

Ateşdağlı'dan sonra takımın başında görev alan Antrenör Hakan Demirci de karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Maç boyunca oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını söyleyen Demirci, "Sahada ne kadar istekli olduğumuzu gösterdik. Asistlerde ve ribaundlarda çok ciddi bir üstünlük kurduk. Oyuncularımın mücadelesinden oldukça memnunum. Özellikle savunmadaki disiplinimiz, galibiyetin anahtarı oldu. Bu takımın potansiyeli yüksek ve bunu her maçta sahaya yansıtmak istiyoruz. Son olarak, rakip takımı mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten çok yetenekli ve potansiyeli yüksek genç oyunculardan kurulu bir takım. Ligin kalan kısmında onlara da başarılar diliyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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