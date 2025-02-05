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Göztepe Basketbol Rüçhan Tamsöz ile Anlaştı

Göztepe Basketbol Rüçhan Tamsöz ile Anlaştı
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Göztepe Basketbol, başantrenörlük görevi için Rüçhan Tamsöz ile anlaştığını duyurdu. Tamsöz, daha önce Karşıyaka'da çalışıyordu ve Göztepe'nin şampiyonluk kadrosunda takım kaptanı olarak görev yapmıştı.

Göztepe Basketbol, başantrenörlük görevi için son olarak Karşıyaka'da çalışan Rüçhan Tamsöz ile anlaştığını duyurdu.

Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu ekiplerinden Göztepe, geçtiğimiz günlerde Başantrenör Şahin Ateşdağlı ile yollarını ayırma kararı aldı. O günden sonra başantrenörlük görevi için çeşitli çalışmalarda bulunan sarı-kırmızılılar, aradığı isimi Karşıyaka'da buldu. Göztepe Basketbol, Ufuk Sarıca'dan sonra takımın başına geçen ve maçlara çıkan Rüçhan Tamsöz ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörlük görevi için Rüçhan Tamsöz ile anlaşmış bulunmaktayız. 1987-2001 yılları arasında parkelerde mücadele eden Tamsöz, 2000-2001 sezonunda Göztepe'mizin şampiyonluk kadrosunda takım kaptanı olarak görev yaptı.

Oyunculuk kariyerinin ardından antrenörlük yolculuğuna başlayan Tamsöz, 2019-2024 yılları arasında Darüşşafaka'da yardımcı antrenör, 2024'te ise başantrenör olarak görev yaptı. Son olarak Karşıyaka'da antrenörlük yapan Tamsöz, şimdi Göztepe Basketbol'un başarısı için takımın başına geçiyor. Hocamıza Göztepe Ailesi'ne hoş geldin diyor, şanlı armamız altında nice zaferler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu'nda oynadığı 11 maçta; 7 galibiyet, 4 mağlubiyet elde eden Göztepe, puan tablosunda da 3. basamakta yer alıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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