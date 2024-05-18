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Göztepe Basketbol Altyapı Seçmeleri Başlıyor

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2024-2025 sezonunda Erkekler Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek Göztepe'nin altyapı seçmeleri gelecek hafta başlayacak. Seçmeler, 25 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Cumartesi günü İzmir İnönü Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. 2009-2016 doğumluların başvurabileceği seçmelere katılmak için ön kayıt formu doldurulması gerekmektedir.

2024-2025 sezonunda Erkekler Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek Göztepe'nin altyapı seçmeleri gelecek hafta başlayacak.

Göztepe Basketbol Şubesinden yapılan açıklamada, seçmelerin 25 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Cumartesi günü İzmir İnönü Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

2009-2016 doğumluların başvurabileceği seçmelere katılacakların "https://goztepebasketbol.sporokullari.gen.tr/kayitFormu.php" internet adresinden ön kayıt formu doldurması gerektiği bildirildi.

Kaynak: AA / Spor

Anadolu Lisesi Basketbol Türkiye İzmir Spor Spor Güncel Haberler

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