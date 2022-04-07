Göztepe Başkanı Murat Yazıcı'dan devir süreciyle ilgili açıklama

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran Mehmet Sepil'in yönetimdeki görevinden istifa etmesinin ardından başkanlığı devralan Murat Yazıcı önemli açıklamalarda bulundu.

İlk olarak kalan 7 haftada büyük bir mücadele vereceklerini hatırlatan Yazıcı, "Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 31'nci haftasını geride bırakmış durumdayız. Takımımız puan sıralamasında 27 puan ile 18'inci durumda, düşme hattının üzerine 9 puan uzaklıkta. Geriye kalan 7 haftada matematiksel olarak ligde kalma şansımız bulunmaktadır. Bu sebeple ligin son haftasına kadar tarihimizin bize mirası olan Göztepe duruşu ile mücadelemize devam edeceğiz. Küme düşsek de Göztepe gibi düşeceğiz, ligde kalsak da Göztepe gibi kalacağız" dedi.

"Bu ana amaç ışığında açıkça ifade etmek isteriz ki devir süreci en hızlı şekilde ilerletilecek tüm aşamalarından düzenli olarak bilgi akışı sağlanacaktır. Futbol dışı amatör şubeler, Göztepe Spor Kulübü Derneği çatısı altında faaliyetlerine sorunsuz devam edecektir. Spor yasa tasarısı, naklen yayın ihale süreci, federasyon genel kurulu ve lig tescili gibi Göztepe dışı süreçlerin takip ve değerlendirme süreci kesintisiz devam edecektir. Göztepe, Türk futbolunun yükselen değeridir. Bu sebeple Süper Lig'de yer almayı en çok hak eden camiadır. Hem yönetimimizin, hem futbolcularımızın, hem teknik kadromuzun, son maçın son dakikasına kadar, lig hakkında nihai karar kesinleşene kadar her alanda Göztepemize yakışır her türlü çabayı sarf edeceğinden Göztepe camiası emin olmalıdır."